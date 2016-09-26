Мурманск, 26 сентября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Региональное отделение Объединения потребителей России в Мурманской области прошло регистрацию в качестве юридического лица. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».

Григорий Кравченко. У магазина

«Уже более трех лет подразделение Объединения потребителей осуществляет общественный контроль в Мурманской области, — рассказал председатель Совета регионального отделения Объединения потребителей России в Мурманской области Денис Лашин. — За это время были проведены десятки мониторингов и рейдов в различные предприятия торговли, организации, оказывающие услуги и выполняющие подрядные работы».

Как отметил Лашин, региональное отделение Объединения занималось также мониторингом обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями, контролем за организацией преподавательских услуг и многим другим. «Принцип работы подразделения был и остается таким — отстаивать интересы и права граждан Мурманской области в потребительской сфере», — подчеркнул он.

Стоит отметить, что региональное отделение Объединения потребителей России в Мурманской области всегда активно принимало участие в различных мероприятиях, организованных или инициированных Партией «Единая Россия», которая является главным партнером организации.

«Главным образом речь идет о мероприятиях, которые проводятся региональным отделением «Единой России», в рамках реализации партпроекта «Знак качества», — добавил председатель Совета регионального отделения.

Особенностью работы регионального отделения Объединения в Мурманской области является вовлечение активной части молодежи в свою работу. Стоит отметить, что на данном этапе численность участников организации в Мурманской области составляет более 20 человек. Средний возраст участников — менее 30 лет.

«Главными задачами регионального отделения в Мурманской области являются защита регионального потребительского рынка, обеспечение потребительской безопасности и защита потребительских интересов граждан, правое просвещение потребителей и предпринимателей, поддержка региональных производителей и социального предпринимательства, — подчеркнул Лашин. — После того, как наше отделение было зарегистрировано в качестве юридического лица, решать данные задачи будет проще».