Тбилиси, 26 сентября, 2016, 18:43 — ИА Регнум. Миссия БДИПЧ/ОБСЕ, которая находилась с визитом в Грузии в период с 30 августа по 19 сентября 2016 года, опубликовала промежуточный отчет о предвыборной ситуации в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно заключению представителей миссии, выборы в Грузии проводятся в такой обстановке, на которую оказывают влияние сложившаяся в стране неблагоприятная экономическая ситуация, а также разочарование населения в политической элите. Представители ОБСЕ отмечают влияние на контекст выборов оформленного между Грузией и ЕС в июне 2014 года соглашения об ассоциации, а также проходящих в стране дискуссий о геополитической ориентации Грузии.

Негативное воздействие на предвыборную атмосферу оказывает политическая напряженность между «Грузинской мечтой» и «Единым национальным движением», считают члены миссии и выделяют инцидент в селе Корцхели Зугдидского района, происшедший во время внеочередных местных выборов в мае 2016 года.

Представители ОБСЕ отмечают, что до выборов в Грузии велась работа над утверждением коренных изменений в избирательное законодательство и избирательную систему, но, несмотря на консенсус в этом вопросе между правительством, оппозицией и гражданским обществом, «Грузинская мечта» отложила эти реформы на период после выборов 2016 года.

Согласно отчету, ЦИК Грузии пользуется доверием всех работающих над избирательной тематикой сторон, но в адрес окружных избирательных комиссий высказывается множество обвинений, в том числе ставится под вопрос непредвзятость при назначении членов комиссий низшего уровня.

Что касается мероприятий в рамках избирательной кампании, они, по мнению миссии ОБСЕ, были ограничены и в основном проводились в виде митингов, небольших встреч с общественностью и агитацией по домам. Больше всего плакатов с портретами своих кандидатов расклеили и вывесили по всей стране «Грузинская мечта» и ЕНД. А главные послания избирательных субъектов своим избирателям в основном сфокусированы на социально-экономических вопросах, развитии инфраструктуры, сельского хозяйства и евроатлантической интеграции.

По мнению миссии, тон избирательной кампании конфронтационный, и в ходе кампании «Единое национальное движение» и «Грузинская мечта» обвиняют друг друга в создании конфронтационной среды в процессе выборов.

Что касается СМИ и освещения выборов, в отчете подчеркивается, что грузинское законодательство обеспечивает свободу СМИ, но спор между бывшим и нынешними владельцами телекомпании «Рустави-2» породил у наблюдателей ОБСЕ определенные подозрения, а судебный процесс по делу этой телекомпании ряд международных организаций расценил как попытку ограничения свободы СМИ.

«Пока рассмотрение дела не завершено, и этот канал может свободно освещать предвыборный период», — констатируют авторы отчета.

Как известно, парламентские выборы в Грузии назначены на 8 октября.