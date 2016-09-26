Архангельск, 26 сентября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. Основные направления дальнейшего взаимодействия в сфере региональной энергетики обсудили председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев и президент государственной энергетической корпорации «Хуадянь» Чен Няньгао (КНР).

Архангельская ТЭЦ

В рабочей встрече также приняли участие заместитель председателя правительства Архангельской области Андрей Шестаков, и.о. генерального директора ОАО «ТГК-2» Петр Зарубин, генеральный директор ООО «Хуадянь — Архангельская ТЭЦ» Чжан Цинь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что в августе 2016 года в присутствии губернатора Игоря Орлова «ТГК-2» и корпорация «Хуадянь» подписали пакет соглашений, направленных на реализацию в Архангельской области совместного проекта в сфере «большой энергетики».

Одна из составляющих проекта — модернизация мощностей Архангельской ТЭЦ. Предварительная подготовка проекта велась почти два года. Он получил поддержку на уровне национальных правительств двух стран.

Как отметил господин Чен Няньгао, для корпорации «Хуадянь» это уже второй совместный проект с «ТГК-2». Первый — строительство энергоблока в Ярославле — близок к завершению.

Практически всё готово и к запуску масштабного инвестиционного проекта в Архангельске, отметил Чен Няньгао.

«Правительство Архангельской области заинтересовано как в удачном старте проекта, так и в его дальнейшей успешной реализации, — подчеркнул Алексей Алсуфьев. — Мы готовы оказать необходимую административную и организационную поддержку проекту. Уверен, что корпорация «Хуадянь» приложит все усилия и обеспечит надёжную работу Архангельской ТЭЦ».