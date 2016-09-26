Киев, 26 сентября, 2016, 18:39 — ИА Регнум.



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При составлении бюджета Украины нужно руководствоваться планировкой на среднесрочную перспективу, а не на один год. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает ИА REGNUM.

«Нам необходимо переходить от планирования на один год на среднесрочный горизонт, не менее трех лет. Это является также важным с точки зрения планирования, в том числе на местах. Надо планировать на больший горизонт, чем на один год, это очевидно», — считает Гройсман.

По его словам, внедрение финансовой децентрализации дает возможность на местах принимать местные бюджеты раньше, чем государственный бюджет Украины. «Это тоже шаг вперед относительно повышения полномочий местных органов власти», — добавил Гройсман.

Он считает, что госбюджет на 2017 год должен быть не бюджетом проживания, а таким финансовым документом, который даст возможность развить национальную экономику и изменять ситуацию в стране. «И своевременное внесение бюджета, и возможность несколько месяцев так, как предусматривает процедура, проводить дискуссию — это и есть вклад в то, чтобы мы консолидировали усилия на принятие честного бюджета, не популистского, бюджета, который является реальным, который даст возможность нам изменять ситуацию в стране. Более того, этот бюджет должен быть не бюджетом проживания, а должен быть бюджетом, который даст возможность развить национальную экономику. Потому что очень важно, чтобы мы формировали наши ресурсы или наши расходы непосредственно из того, что мы можем консолидировать в бюджет», — уточнил Гройсман.

Премьер отметил, что правительство разработало честный проект бюджета, в котором расходы подкреплены реальными доходами. «Мы его не успели еще внести, как его сразу начали критиковать, даже не читая его. Мы все понимаем: есть вопрос профессиональной дискуссии, а есть вопрос политиканства», — подытожил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте бюджета Украины на 2017 год правительство заложило рост ВВП на уровне 3%. Доходы госбюджета планируют увеличить примерно на 17% — до 706,3 млрд грн (27 млрд 175 млн долл). Из этой суммы 17,1 млрд грн (657 млн долл) планируется выручить от приватизации госпредприятий. Расходы тоже возрастут, примерно на 15%, до 775,3 млрд гривен (29 млрд 830 млн долл).

Напомним, ранее Гройсман заявил, что с 1 декабря 2016 года на Украине минимальная зарплата будет поднята на 10% — до 1684 грн (64 долл). По его словам, в проекте госбюджета на 2017 год предусмотрено повышение уровня оплаты труда, которое будет происходить в два этапа — сначала до 1684 грн, а уже с декабря 2017 года минимальная зарплата составит 1762 грн (67 долл).