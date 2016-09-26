Курск, 26 сентября, 2016, 18:33 — ИА Регнум. В Курске нарушается Конвенция о правах инвалидов и ФЗ «О защите прав инвалидов В Российской Федерации», так как городские учреждения не приспособлены для того, чтобы их посещали инвалиды по слуху. Как передает ИА REGNUM, к такому выводу пришли активисты ОНФ, которые перед Международным днем глухих (25 сентября) провели опрос среди инвалидов по слуху с просьбой оценить качество их обслуживания в разных учреждениях.

pfrf.ru Язык глухонемых

В регионе 7 тыс. 200 человек страдают от заболеваний органов слуха, 4 тыс. 200 из них нуждаются в услугах переводчика русского жестового языка. В опросе ОНФ приняли участие 50 человек. Им было предложено самостоятельно получить услуги в медицинских учреждениях, учреждениях органов власти, центрах досуга и развлечений, магазинах. Общественники хотели выяснить, есть ли в различных организациях квалифицированные специалисты, владеющие жестовым языком, и сможет ли инвалид, решить свою проблему, если придет без переводчика.

Ни в одном учреждении не оказалось сотрудников которые умели бы общаться на русском жестовом языке. Выход, который нашли инвалиды — блокнот или телефон, в котором можно записать свою просьбу и показать ее персоналу. Выяснилось, что в главном бюро медико-социальной экспертизы по Курской области, где подтверждают свой статус инвалиды по слуху, в кабинете главного сурдолога нет переводчиков, как и в комитете социального обеспечения Курской области.

Во всех отделениях МФЦ Курска участникам опроса рекомендовали вернуться с переводчиком, когда они пытались сами встать в очередь на получение технических средств реабилитации. В медицинских учреждениях, как признались инвалиды, также нечего делать без переводчика. Меньше всего проблем оказалось в магазинах, так как большинство из них работают по принципу самообслуживания.

«К сожалению, глухие куряне оказываются сегодня в искусственной изоляции. Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная в России, федеральный закон об их соцзащите дают инвалидам те же права, что всем остальным гражданам, на признание и поддержку их особой культурной и языковой самобытности, включая жестовые языки и культуру глухих… Русский жестовый язык признан официальным. К сожалению, несмотря на нормы федерального законодательства, в органах власти и местного самоуправления игнорируют потребности глухих граждан. Глухие люди оказываются отрезаны от общественной и государственной жизни. И это проблема практически каждого региона», — заявил активист ОНФ, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих Александр Качергис.