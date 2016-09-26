Ярославль, 26 сентября, 2016, 18:27 — ИА Регнум. 26 сентября врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов представил новую структуру регионального правительства. Основные ключевые посты в ней заняли подмосковные чиновники — преимущественно, из министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Ярославцам же достались лишь две позиции: Виктор Костин в должности заместителя председателя правительства будет курировать работу социального блока, а заместитель губернатора Юрий Бойко — внутреннюю политику.

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Ключевые фигуры предыдущего состава правительства отодвинуты на второстепенные позиции. Так, бывший директор департамента финансов Алексей Долгов стал первым заместителем директора департамента. Бывший заместитель губернатора Александр Краснов возглавит управление по правовым вопросам и взаимодействию с законодательным собранием в Аппарате правительства. Более высоко новая власть оценила опыт экс-председателя правительства Ярославской области Александра Князькова — в статусе заместителя губернатора он возглавит представительство региона на федеральном уровне. Стоит отметить, что его предшественника — Сергея Крастыня — в Ярославской области почти не видели и не слышали. При этом на Александра Князькова возлагают большие надежды — ожидается, что он обеспечит поддержку региональных проектов на федеральном уровне.

Бывший заместитель председателя правительства Ярославской области Александр Нечаев, уступивший социальную сферу Виктору Костину, перемещен на позицию советника председателя правительства по профильным вопросам. Аналогичное перемещение произведено и в отношении его коллеги, курировавшей сферу ЖКХ, энергетики и тарифов, Наталии Шапошниковой. Она назначена советником председателя правительства по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Еще один «коммунальный» зампред правительства и директор департамента жилищно-коммунального комплекса — также с приставкой «экс» — Юрий Дударев и вовсе удален из Белого дома. Он будет работать советником генерального директора Ярославской генерирующей компании.

В ярославских политических кругах мнения по поводу перспектив работы ярославских «отставников» в структурах правительства разнятся. Председатель регионального отделения партии «Патриоты России» Вера Никольская убеждена, что все назначенные советники покинут свои посты в течение ближайших месяцев.

«Основываясь на своем многолетнем опыте, могу сказать, что все они в течение ближайших месяцев либо будут уволены, либо сами уйдут», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Вера Никольская.

Прогноз лидера регионального отделения партии «Яблоко» Владимира Зубкова на этот счет более оптимистичен. По его мнению, каждый из тех, кому не нашлось места в новом правительстве, может доказать свою профессиональную состоятельность.

«Очевидно, что для каждого новая позиция — это понижение в статусе. Однако их дальнейшая работа в правительстве связана с тем, что новым руководителям необходимо вникнуть в ситуацию и принять дела. Такое решение губернатора по организационно-штатной структуре я считаю вполне законным и правильным. Ведь каждый из бывших членов правительства может доказать свою эффективность и продолжить работу в руководстве области», — отметил Владимир Зубков.