Саратов, 26 сентября, 2016, 18:22 — ИА Регнум. Жители Саратова недоумевают — почему в соседних Самаре и Ульяновске уже дали отопление, а им власти обещают только к 15−18 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина, разжигающая печь. 1912

Региональный Роспотребнадзор приводит еженедельную статистику о росте простудных заболеваний, что не удивительно, когда в помещениях температура как на улице — чуть выше 10 градусов тепла.

Синоптики не радуют прогнозами погоды, утверждая, что бабьего лета не будет. Осень вступила в свои права, ночные температуры на уровне от +6° до +11°, дневные — +11°…+17°. В Саратове ночью от +7° до +9°, днем +13°…+15°.

Однако, как сообщало ИА REGNUM, заместитель главы администрации Саратова Сергей Пилипенко заявил 22 сентября, что по тем прогнозам, которыми обладает мэрия, отопительный сезон начнется примерно 15−18 октября.