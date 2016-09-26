Оренбург, 26 сентября, 2016, 18:20 — ИА Регнум. В Оренбурге 27 сентября пройдет первое заседание заксобрания шестого созыва. Вновь избранные депутаты должны избрать спикера и сенатора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-центре регионального парламента.

Stefan Baudy Интрига

Эсер Владимир Фролов, представляющий теперь в единственном числе фракцию «Справедливой России», предпочел сохранить интригу: «В день заседания я озвучу кандидатуры».

Депутат, лидер оренбургских коммунистов Владимир Новиков, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM, что фракция (шесть депутатов) не будет вносить кандидатуры, поскольку это бессмысленно: «Мы не собираемся участвовать в спектакле «Внести ради того, чтобы внести»! Но и поддерживать кандидатуры, рекомендованные «Единой Россией» тоже не будем».

Депутат, лидер оренбургских либерал-демократов Владимир Мирохин, сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что на пост спикера будут вносить его кандидатуру, а на пост сенатора, согласно регламенту, вносить кандидатуру может только группа депутатов, превышающая треть депутатского корпуса. Напомним, ЛДПР — в меньшинстве, как и КПРФ, и «Справедливая Россия».

«Если я стану председателем заксобрания Оренбургской области, то от ЛДПР в Совет Федерации делегируем депутата регионального парламента, бывшего депутата Оренбургского горсовета Равиля Камалова», — сказал Мирохин.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении «Единой России», на пост спикера на региональной партконференции большинство единороссов поддержало кандидатуру Сергея Грачева, на пост сенатора — Андрея Шевченко.

Вместе с тем, местные эксперты отмечают, что идет внутрипартийная борьба, в результате которой в день заседания депутатского корпуса кандидаты могут поменяться местами: Грачев — занять место сенатора, а Шевченко — спикера.

Другие эксперты считают, что, если в рядах «Единой России» есть единодушие, то за Андрея Шевченко проголосуют, как за сенатора.