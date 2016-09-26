Минск, 26 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Зайчик

Николай Корбут назначен помощником президента Белоруссии, сообщает пресс-служба президента республики.

Александр Лукашенко освободил своего нового помощника от должности помощника президента Белоруссии — главного инспектора по Минской области, которую он занимал с 2014 года. До этого Корбут возглавлял Управделами президента.

Как сообщало ИА REGNUM, у Александра Лукашенко несколько помощников, каждый из которых курирует определённое направление. Так, Виктор Лукашенко (старший сын руководителя республики) занимает должность помощника президента по вопросам национальной безопасности и курирует «силовиков», помощником президента по идеологии является Всеволод Янчевский, есть также должности помощников по другим вопросам и инспекторов по областям.