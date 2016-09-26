Вильнюс, 26 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. На прошедшей сегодня, 26 сентября, в Сейме Литвы 10-ой международной конференции Литовской ассоциации педагогов по языкам «Языки в школах, культурах, государствах: творчество, предприимчивость, социальное вовлечение» вице-министр образования и науки Роландас Зуоза подчеркнул, что в среднеобразовательной программе преподаватели должны мотивировать учеников продолжать изучать два языка и расширять разнообразие предложения языков в школах, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Изучать два иностранных языка обязаны ученики, которые учатся по основной программе.

Советская школа

«В школе дети начинают изучать иностранный язык с 7 лет, но часто они уже раньше сталкиваются с иностранным языком, и у них есть опыт изучения. Задача учителей — распознать, оценить их языковые способности, приобретенные в детстве, и самым эффективным способом позволить им совершенствовать и родной, и иностранные языки. Это очень важно для будущего Литвы, потому что потребность в таких работниках, которые хорошо владеют и родным языком, и иностранным, постоянно растет в секторах информационных технологий, финансов, торговли, предоставления услуг, логистики и других», — сказал Зуоза.

В 2002 году собравшиеся в Барселоне главы правительств ЕС постановили, что все граждане стран ЕС должны с раннего детства изучать два иностранных языка. В 2008 году была принята многоязычная стратегия ЕС «Многоязычность — богатство Европы и общая забота».

В докладе вице-министра много внимания было уделено подготовке педагогов. По данным Министерства образования и науки, в учебном 2015−2016 году в общеобразовательных школах работали 5,5 тыс. преподавателей по языкам. Среди учителей по иностранным языкам большую часть составляли учителя английского языка (около 3 тыс.). Учителей русского языка было около 1000, немецкого — около 350, французского — около 130, других иностранных языков — всего 7. Самые старшие по возрасту — учителя русского языка, самые молодые — английского.