Тбилиси, 26 сентября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В приморском поселке Ганмухури, который находится у границы между Грузией и Абхазией, начинается строительство ботанического сада и 5-звездочной гостиницы. Презентация нового проекта состоялась 26 сентября.

Photoman Ботанический сад

На презентации присутствовали представители Фонда Карту, Фонда соинвестирования и правительства Грузии. Перед собравшимися выступил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, который назвал новый проект беспрецедентным по масштабам и выразил намерение бывшего премьера Бидзины Иванишвили профинансировать строительство аналогичных объектов и по ту сторону «разделительной линии».

По информации Георгия Квирикашвили, Фонд Карту построит в Ганмухури на территории в 100 гектаров новый ботанический сад, на что будет направлено $20 млн инвестиций. Сад будет иметь не только рекреационное значение, но и будет служить сохранению уникальных сортов растений. Фонд соинвестирования возведет в Ганмухури новую 5-звездочную гостиницу, на что будет направлено $60 млн инвестиций. На строительстве гостиницы в течение 2 лет будет трудоустроено около 2000 местных жителей, а после ее введения в эксплуатацию постоянную работу в гостинице получат 350 человек.

По оценке премьера, осуществление этого проекта будет способствовать большему притоку иностранных инвестиций и увеличению потока туристов в этот приморский поселок, что отразится на доходах местного населения.

Георгий Квирикашвили подчеркнул, что дату и место презентации нового проекта его инициаторы избрали не случайно, так как 27 сентября в Грузии отмечают трагическую дату — День падения Сухуми.

«Это трагический день в истории Грузии и Абхазии, который мы предотвратить, к сожалению, не смогли, но мы должны думать о восстановлении мостов, так как альтернативы дружбе и братству нет», — заявил премьер.

Он озвучил очередное предложение «абхазским братьям» от Бидзины Иванишвили, который готов профинансировать строительство ботанического сада и гостиницы и на контролируемой властями Абхазии территории.

«Господин Бидзина выразил готовность профинансировать строительство аналогичного 5-звездочного гостиничного комплекса и ботанического сада и по ту сторону разделительной линии. В случае осуществления этого проекта полученная от него прибыль будет направлена на обеспечение благосостояния местного населения и развитие инфраструктуры. Это действительно уникальное предложение, которое полностью соответствует проводимой нашим государством политике мира и примирения. Этот шаг показывает, что мы готовы разделить наши успехи с нашими абхазскими братьями», — заявил премьер и выразил надежду, что развитие этого края будет способствовать развитию и прогрессу всей Грузии.