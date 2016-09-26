Рига, 26 сентября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Деятельность министра иностранных дел Латвии Эдгара Ринкевича нанесла материальный ущерб рыбоперерабатывающей отрасли примерно на 100 млн евро, заявил президент Латвийского союза рыбопереработчиков Дидзис Шмитс, сообщает портал Mixnews. lv

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рыбалка

По его словам, в это сумму не входит ущерб, полученный из-за введения международных санкций. «Мы считаем, что наш министр иностранных дел использует внешнюю политику не в интересах государства, а в своих личных интересах, рейтингах. Та политика, которую он ведет — это даже не правительственная позиция, это его личная позиция. Ринкевич своей политикой наносит одни убытки государству. Только в рыбоперерабатывающей отрасли убытки, помимо санкций, составляют как минимум 100 млн евро. Я уверен, я знаю, что мы не единственная отрасль, которая пострадала от его деятельности. Бизнес больше не может молчать. Мы слишком долго молчали», — заявил предприниматель.

По словам Шмитса, в политике министра иностранных дел экономические интересы страны никогда не являлись приоритетом. «С Ринкевичем все ясно! Он будет продолжать вести такую политику. Тут даже вопрос не отношений с Россией и использования этой ситуации для повышения своего рейтинга. Его никогда не интересовала экономика Латвии. Ринкевич занимается всем, чем только угодно, кроме интересов экономики. Один из примеров — дебаты о «Шелковом пути» из Китая. По вопросам транзита у нас всегда большая конкуренция с Литвой и это понятно. На публичном выступлении об этом «Шелковом пути» выходит наш министр и начинает говорить о том, какие у нас плохие тарифы, плохое сотрудничество с бизнесменами! Даже, если бы у нас и были такие проблемы — министр должен молчать об этом. Я ни разу не слышал, чтобы министр иностранных дел Литвы говорил о том, что их бизнесмены чего-то не умеют», — сказал Шмитс.

Напомним, «Россельхознадзор» с 4 июня 2015 года запретил ввоз рыбы и рыбных консервов из Латвии и Эстонии. Поводом для этого стали нарушения ветеринарно-санитарных требований, выявленные ветспециалистами. Введенный запрет на поставку рыбных консервов в Россию ощутимо ударил по латвийским производителям рыбной продукции.

Напомним также, в Латвийский союз рыбопереработчиков входят девять крупнейших предприятий отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2016 года Латвийский союз рыбоперерабатывающих предприятий призвал отстранить от должности министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, который раскритиковал неформальную встречу министров от Союза «зеленых» и крестьян (СЗК) с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

Как заявил президент организации Дидзис Шмитс, Ринкевич был информирован о предстоящей встрече за несколько недель и выражал поддержку. Он считает, что глава МИДа не только мог, но и был обязан поддержать своих коллег в правительстве в организации этой встречи как с точки зрения содержания, так и протокола.

«Если министр иностранных дел теперь считает, что при проведении этой встречи был нарушен какой-то протокол, то, во-первых, это его собственная ответственность, а во-вторых, в интересах государства было бы обсуждать такие вопросы на закрытом заседании правительства, а не в публичном пространстве», — подчеркнул Шмитс.

Также, по мнению главы союза рыбопереработчиков, тот факт, что Ринкевич решил выразить свои мысли о нюансах встречи публично, «только подтверждает готовность использовать внешнюю политику для внутренних политических интриг, и такое поведение не может быть оценено иначе, как прямое вредительство государственным интересам». В связи с этим, организация считает, что Ринкевича нужно отстранить от занимаемой должности.

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