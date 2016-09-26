Тамбов, 26 сентября, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Тамбовское региональное отделение «Единой России» выбрало председателя партийной фракции в Тамбовской областной думе, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу отделения. Им стал директор тамбовской школы Валерий Петров, занимавший третье место в партийной списке на выборах в региональный парламент.

Флаг партии «Единая Россия»

Решение было принято 26 сентября на первом организационном собрании единороссов.

«Всего в состав фракции вошли 43 депутата-единоросса. Путем тайного голосования был выбран руководитель фракции. Им стал Валерий Петров», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Тамбовскую областную думу прошли 18 сентября. В итоге 44 места в парламенте заняла «Единая Россия», три мандата — у КПРФ, по одному — у «Родины», ЛДПР и «Справедливой России».

Первое заседание нового состава думы назначено на 28 сентября. На нем будет выбран председатель. Предыдущий состав возглавлял единоросс Евгений Матушкин, который стал спикером все лишь в декабре 2015 года.