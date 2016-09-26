Владикавказ, 26 сентября, 2016, 17:58 — ИА Регнум. На международном инвестиционном форуме в Сочи делегация Северной Осетии представит 16 проектов для частных инвесторов. Как сообщили в региональном правительстве, сумма проектов оценивается в восемь миллиардов рублей, передает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM.

forumkuban.org На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» в главном медиацентре на территории Олимпийского парка

В РСО-Алания инвесторов ждут в сфере агропромышленного комплекса. Для этого на сочинском форуме будут представлены проекты «Строительство животноводческого комплекса из современных конструкций на 250 голов маточного поголовья», «Строительство тепличного комплекса». Кроме того, интересными для инвесторов будут проекты «Организация производства за счет использования качественной древесины Майрамадагского лесничества», «Производство изделий из базальта вблизи Зарамагского месторождения в Алагирском районе».

«Северная Осетия всегда активно участвует в работе разных инвестиционных и экономических форумов, но реальных результатов нет. Прежние власти тратили немалые деньги, привлекая инвесторов, подписывали соглашения с другими российскими регионами. Приезжали люди, в республиканских СМИ хорошо их рекламировали, но на этом контакты и прерывались. На мой взгляд, от этих форумов одни убытки, ведь за инвестиционные площадки надо платить. Следует рассчитывать только на свои силы», — считает эксперт по экономическим вопросам Владимир Калоев.

Напомним, что очередной международный инвестиционный форум «Сочи-2016» пройдет с 29 сентября по 2 октября в главном медиацентре Олимпийского парка (Краснодарский край).