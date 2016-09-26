Рига, 26 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В августе 2016 года Всемирный банк представил масштабное исследование об объеме услуг предоставляемом латвийскими больницами, а также о качестве ухода за пациентами. Как утверждает исследование, латвийским хирургам-онкологам не хватает квалификации — они массово делают простые, но калечащие женщин операции, сообщает Mixnews.lv.

Анри Тулуз-Лотрек. Лежащая обнажённая. 1897

Так исследование показало, что в лечении рака груди у женщин Латвия сильно отстает от европейских стандартов. В стране, особенно в региональных больницах, слишком высок процент проведения радикальной мастэктомии, то есть удаления груди с последующим вырезанием лимфатических узлов, а в некоторых случаях, и мышц. Это тяжелая операция, которая зачастую приводит женщин к инвалидности.

Процент радикальной мастэктомии весьма высок даже на первой и второй стадиях заболевания в региональных больницах — Лиепайской приморской больнице и Даугавпилсской. Европейский стандарт — это 25% операций по радикальной мастэктомии на 75% других, более щадящих и эффективных видов лечения. В Латвии же в целом процентное соотношение составляет 40% на 60%.

Это результат хирургической практики, складывавшейся годами, заявил хирург-онколог Рижской Восточной больницы Елена Тимофеева. Она называет эту практику порочной. «Тебе ничего не надо. Никакого дополнительного исследования. И ты знаешь, что это радикально. В онкологии радикализм приветствуется. И ты все сделал хорошо. Человек будет жить. Но качество жизни ты ему испоганил. Но, в принципе, ты сделал свое дело», — отмечает она.

Международные исследователи приходят к выводу, что хирург для поддержания необходимой квалификации должен делать не менее 50 операций по мастэктомии в год. Однако в Латвии 81% хирургов соответствует необходимому критерию (14 врачей из 73 исполняют указанные объемы операций). При этом у тех, кто мало оперирует, выше процент повторных обращений пациентов и смертности после операции. По словам Елены Тимофеевой, хирургу, который сейчас занимается раком молочной железы, нужно быть больше организатором, нежели просто человеком со скальпелем. Он должен сохранить женщине не только жизнь, но и красоту. «Мастэктомия — это преступление. Нельзя делать такие операции, если ты можешь их не делать», — говорит Елена Тимофеева.

Однако есть латвийские особенности, которые в исследовании не учитываются. Это бедность сельского населения. Особенно одиноких, пожилых женщин. «Во многом это решение самой больной. Потому что у нас есть более пожилые женщины с этой проблемой. Практически всегда после операции, если сохраняется молочная железа надо проходить курс лучевой терапии. И особенно жители с сельской местности не хотят возвращаться на лучевую терапию, которая занимает месяц. Они предпочитают удаление всей молочной железы», — объясняет президент Латвийской ассоциации онкологов Янис Эглитис.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2014 году официальное число раковых больных в Латвии превысило 74 тысячи человек. Это почти на 40% больше, чем 10 лет назад.