Москва, 26 сентября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. По прогнозам синоптиков, в начале текущей недели (с 26 сентября) в московском регионе установится солнечная и сухая, но довольно прохладная погода. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил в интервью телеканалу «360» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Василий Поленов. Осень в Абрамцеве. 1890

Он отметил, что бабье лето на текущей неделе «решило поиграть в прятки». Температура воздуха в московском регионе будет немного ниже нормы и не поднимется выше +10…+12 градусов.

Во второй половине недели температурный фон существенно повысится, но вот солнечных дней уже не будет. Возможны небольшие осадки.

Потепление в конце недели связано с тем, что московский регион будет находится под влиянием циклона. «Можно считать, что бабье лето на этой неделе отмечаться будет, но компоненты будут разнесены по времени: в первой половине недели будет сухо и солнечно, а во второй заметно потеплеет, температура будет примерно на четыре градуса выше нормы в субботу», — пояснил Вильфанд касательно бабьего лета.

Эксперты Гидрометцентра отмечают, что в умеренных широтах погода крайне переменчива и бабье лето на территории Европейской России бывает не каждый год.