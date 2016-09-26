Симферополь, 26 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В Симферополе установили мемориальную доску и провели траурный митинг на месте гибели сотрудников «скорой помощи» — санитарки Татьяны Котковой и фельдшера Ирины Суханик. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Машина «скорой помощи»

Напомним, медиков на симферопольской подстанции скорой медицинской помощи №2 год назад расстрелял из ружья житель Симферополя Бекир Небиев.

«Человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Пока мы помним и молимся о них, они будут жить в наших сердцах, — сказал на траурном митинге министр здравоохранения Крыма Александр Голенко. — «Скорая помощь» — это такая служба, которая работает на переднем фронте медицины. Работать приходится в сложных условиях, с угрозой для жизни».

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Тело вероятного убийцы двух медиков обнаружили в Крыму

Как сообщало ИА REGNUM, ровно год назад к жителю Симферополя Бекиру Небиеву не приехала скорая, поскольку врачи считали его «мнительным пациентом». Медики были уверены, что он требует медпомощь безосновательно. Небиев взял ружьё, отправился на вторую подстанцию «скорой помощи» Симферополя и начал стрелять во всех, кто попадался не его пути. Погибли 55-летняя санитарка Татьяна Коткова и 30-летняя фельдшер Ирина Суханик, ещё два человека получили ранения. Нападавший уехал с места преступления на своей машине, которую бросил у дома, с тех пор его никто не видел. 10 октября 2015 года его тело нашли в лесопосадке недалеко от Симферополя. Тело было сильно изуродовано животными. Рядом с ним нашли ружье, из которого Небиев стрелял по медикам. По мнению следствия, Бекир Небиев выстрелил сам себе в грудь. Позже следственные органы сообщили, что оружие принадлежало покойному отцу Бекира Небиева.

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