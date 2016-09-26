Пермь, 26 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. В Пермском крае закончен судебный процесс над 46-летним жителем Лысьвы, его 44-летней супругой и 18-летней падчерицей. Они обвинялись в убийстве и других тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении 10-летнего мальчика, который считался без вести пропавшим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Aapo Haapanen Пожизненно

Мужчина обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных пятью статьями Уголовного кодекса РФ, среди которых самыми тяжкими стали пункты «в, д, к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера» и пунктами «г, д» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание заведомо несовершеннолетнего с применением пытки». Кроме того, что отец насиловал, избивал и, в конечном счете, убил своего сына — он лишал его сна, пищи и воды, закрывал в погребе без верхний одежды. Примечательно, что в истязаниях над ребенком принимали участие две женщины — жена и падчерица.

Как установило следствие, в начале января 2016 года мужчина избил своего сына, деревянными дверцами от шкафа, после чего сбросил в подвал дома, где мальчик скончался 14 января 2016 года.

Пытаясь скрыть следы преступлений, душегуб при помощи 18-летней падчерицы, отнёс тело убитого сына на лёд Лысьвенского городского пруда, привязал к нему груз и утопил в проруби. После этого злоумышленник обратился в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении мальчика.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преступление было раскрыто уже 21 января 2016 года, под подозрение сразу попал отец ребенка. В процессе следствия допрошено более 50 свидетелей, назначены и проведены 11 судебных экспертиз, материалы уголовного дела составили восемь томов.

Приговором суда убийце назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Его супруга осуждена на пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с отсрочкой исполнения наказания до 29 мая 2029 года, а её дочь приговорена к шести годам лишения свободы условно.

В ходе расследования уголовного дела следствием внесены представления в адрес государственных органов. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечен начальник отделения по делам несовершеннолетних территориального органа внутренних дел.

Кроме этого, к дисциплинарной ответственности привлечены пять работников различных медицинских учреждений, которые будучи осведомленными о наличии у мальчика телесных повреждений насильственного характера в правоохранительные органы об этом не сообщали, поверив на слово его родителям в том, что травмы эти ребенок получил сам при падении.

Читайте также: В Прикамье обнаружен утопленный труп убитого 10-летнего мальчика