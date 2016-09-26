Тамбов, 26 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Первое заседание Тамбовской областной думы шестого созыва пройдет 28 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента. 26 сентября прошло организационное собрание, на котором был избран оргкомитет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В организационный комитет пять депутатов. Возглавил оргкомитет председатель областной думы пятого созыва единоросс Евгений Матушкин.

ИА REGNUM напоминает, что выборы в Тамбовскую областную думу прошли 18 сентября. По результатам голосования первое место заняла «Единая Россия», которая получила 44 мандата из 50. На втором месте оказалась КПРФ, которой досталось 3 мандата. Также по одному месту получили «Родина» (третье место), ЛДПР (четвертое место) и «Справедливая Россия» (пятое место).

Председателем думы прошлого созыва был единоросс Евгений Матушкин, который в партийном списке на выборах занимал лишь второе место. Лидером списка был глава региона Александр Никитин, который отказался от мандата. Также от мест в думе отказались лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.