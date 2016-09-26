Калининград, 26 сентября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. В акватории Балтийского моря российские военные корабли успешно поразили цели, имитирующие условного противника. В манёврах приняли участие малый ракетный корабль «Гейзер» и сторожевик «Адмирал Макаров», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в штабе Балтфлота в Калининграде.

Стоп-кадр видео, предоставленного штабом Балтфлота «Гейзер» стреляет «Малахитом» в Балтийском море

Выйдя на боевой курс, экипаж «Гейзера» произвёл пуск противокорабельной крылатой ракеты «Малахит», длина которой составляет более 9 метров. По данным объективного контроля, запущенная с корабля крылатая ракета успешно поразила назначенную цель на дальности свыше 50 километров.

Ракета «Малахит» является модификацией первой в мире советской крылатой ракеты «Аметист». «Малахит» может поразить цель на расстоянии до 150 км. Кроме того, ракету практически невозможно засечь локаторами, потому она сначала поднимается на высоту 5 км, а, приближаясь к зоне действия радаров, резко спускается практически к поверхности воды. Чтобы противник не был в состоянии создать помехи, на ней установлена двойная система наведения — радиолокационная и тепловая.

По словам военных экспертов, за свои технические характеристики противокорабельную ракету «Малахит» на Западе окрестили «скрытым убийцей».

ИА REGNUM уточняет, что в последний раз боевое применение ракеты «Малахит» произошло во время грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года. Тогда экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота «Мираж» уничтожил грузинский сторожевой катер «Георгий Торели», пытавшийся атаковать российских моряков.

Манёвры в Калининградской области прошли на фоне заявления Литвы о планах приобрести у Норвегии зенитно-ракетные комплексы за более чем 100 млн евро. Это системы способны поразить цель на расстоянии до 40 километров.