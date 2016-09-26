Братислава, 26 сентября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Политика квот по распределению просителей убежища по странам Европейского союза «политически закончена», говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Местные

Словакия является одним из главных критиков и противников использования квот по приёму беженцев с целью смягчения миграционного кризиса в Евросоюзе.

Квоты по распределению беженцев были согласованы лидерами стран-членов ЕС в сентябре 2015 года.