Словакия: «С политикой европейских квот для беженцев покончено»
Братислава, 26 сентября, 2016, 17:40 — ИА Регнум. Политика квот по распределению просителей убежища по странам Европейского союза «политически закончена», говорит премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Об этом сообщает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Местные
Словакия является одним из главных критиков и противников использования квот по приёму беженцев с целью смягчения миграционного кризиса в Евросоюзе.
Квоты по распределению беженцев были согласованы лидерами стран-членов ЕС в сентябре 2015 года.