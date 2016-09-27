Алжир, 28 сентября, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, начинается встреча представителей нефтедобывающих стран в Алжире, сообщает ИА REGNUM. Стороны будут обсуждать возможности ограничения добычи нефти.

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Предыдущая попытка нефтедобывающих стран, включая государства ОПЕК и Россию, договориться об ограничении добычи провалилась. В ходе переговоров в Дохе в середине апреля Саудовская Аравия настаивала на том, чтобы Иран заморозил добычу наряду с остальными членами ОПЕК, однако Иран отказался это сделать на основании того, что только начал восстанавливать объемы экспорта нефти после отмены международных санкций.

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Как сообщает Financial Times со ссылкой на информированные источники, Саудовская Аравия готова сократить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки, если Иран согласится не наращивать темпы производства и оставить их на августовском уровне 3,6 млн баррелей в сутки. Это предложение обсуждалось на переговорах Саудовской Аравии и Ирана в Вене, которые прошли в преддверии встречи ОПЕК в Алжире.

Ранее эксперты высказывали сомнения, что нефтедобывающим странам удастся достичь договоренностей по заморозке добычи. С каждым днем попытки роста цен на нефть становятся все слабее, указывая на неуверенность инвесторов, что будут достигнуты серьезные договоренности, которые изменят баланс спроса и предложения на рынке, отмечала старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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При этом аналитики убеждены, что независимо от исхода переговоров в интересах России наращивать экспорт на новые рынки. Итоги переговоров в Алжире однозначно будут иметь долгосрочные последствия на рынке, но для России самое главное сейчас — найти баланс по уровню добычи нефти, который позволит поддержать приемлемый уровень цен и не помешает планам по экспансии в Азию, рассказал региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

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В апреле 2016 года аналогичная встреча должна была состояться в Дохе. На нее даже прибыли представители основных стран-экспортеров нефти. Однако в последний момент сделка сорвалась, потому что Саудовская Аравия отказалась участвовать в переговорах без Ирана. Хотя Тегеран заранее предупреждал, что после отмены экономических санкций Запада будет наращивать производство и экспорт нефти до досанкционного уровня и не будет замораживать добычу.