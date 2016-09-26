Ярославль, 26 сентября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. Виктор Костин вернулся в число руководителей Ярославской области. Покинув в 2014 году Белый дом в должности заместителя губернатора, отвечавшего за сферу социальной политики, в 2016 он вновь назначен курировать этот блок — на этот раз в качестве заместителя председателя областного правительства. Как пояснил Виктор Костин корреспонденту ИА REGNUM, основным принципом работы социального блока станет формирование «обратной связи» с населением Ярославской области.

OpenClipart-Vectors Общественные связи

«Сейчас главное — то, с чем соприкасается население. Как сказал глава региона Дмитрий Миронов, новый подход к организации работы социальных структур — это усиление «обратной связи». Все, что мы делаем, кажется правильным со стороны чиновника: оптимизация, более эффективное использование каких-либо ресурсов. Но не всегда население воспринимает эти инициативы как должное. Поэтому мы будем принимать решения, основываясь на том, насколько полезны населению те или иные вещи», — рассказал Виктор Костин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ведении Виктора Костина будут находиться 9 структур: департаменты образования, здравоохранения и фармации, труда и социальной поддержки населения, государственной службы и занятости, департаменты культуры, охраны объектов культурного наследия, управление по социальной и демографической политике, управление ЗАГС, департамент по физической культуре и спорту и делам молодежи, сформированный из двух профильных агентств.

Виктор Костин пообещал разобраться в процессах, происходящих в каждом из подведомственных ему направлениях, в течение полутора-двух недель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 26 сентября врио губернатора Ярославской области представил новую структуру и состав регионального правительства.