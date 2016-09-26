Минск, 26 сентября, 2016, 17:26 — ИА Регнум. В костёле Девы Марии Неустанной Помощи в деревне Шеметово Мядельского района Минской области 25 сентября отметили 110-летие выдающегося советского композитора Дмитрия Шостаковича, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Шостакович в блокадном Ленинграде

К очередной годовщине со дня рождения композитора был организован концерт в местном костёле, о чём проинформировал прихожан настоятель ксёндз Владислав. Участие в организации мероприятия приняли посольство Белоруссии во Франции, которое возглавляет «почётный мушкетёр» Павел Латушко, а также фонд Дмитрия Шостаковича.

В последние годы госагитпроп Белоруссии уделяет большое внимание поиску «белорусских корней» у мировых знаменитостей. В сентябре таковые были выявлены у бельгийской королевы Матильды, а также у американского киноактёра Стивена Сигала.

«Место для проведения юбилея выбрано не случайно: род Шостаковичей берет начало на Мядельщине. Таким образом, русский классик ХХ века имеет белорусские корни: сам композитор родился в Санкт-Петербурге, но в окрестностях деревни Шеметово жили его предки», — проинформировал печатный орган Администрации президента республики — газета «Советская Белоруссия».

В свою очередь госинформагентство БелТА проинформировало: «Инициатором и главным организатором этого удивительного мероприятия стал француз белорусского происхождения, известный европейский оперный певец, президент Французской ассоциации «Обмен: Франция-Беларусь» Аркадий Володось, который является большим почитателем творчества композитора».

Таким образом, согласно официальной версии, власти Белоруссии прямого отношения к акции не имеют. Однако сам Володось — обосновавшийся в Париже выпускник Белорусской государственной академии музыки (до 1992 года — Белорусская государственная консерватория им. А.В. Луначарского) посчитал необходимым поблагодарить не только ксендза Владислава, но также Белгосакадемию музыки, Мядельский райисполком, посольство Белоруссии во Франции, Минскую областную организацию Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий.

О «белорусских корнях» Дмитрия Шостаковича проинформировали государственные телеканалы и радиостанции Белоруссии. В частности гостелеканал «СТВ» сообщил: «Сочинения великого и талантливого композитора — струнный квартет, элегию, польку, прелюдию и скерцо — собрались послушать десятки меломанов деревни Шеметово и близлежащей округи».

«Мне кажется, это хорошо для Беларуси, что самый крупный гений музыки XX века с белорусскими корнями», — цитирует Володося белорусский гостелеканал.

Отметим, что сам Шостакович считал себя русским, советским композитором. Народный артист СССР и РСФСР, Герой Социалистического Труда, лауреат пяти Сталинских премий, Ленинской премии, Государственной премии СССР и Государственной премии РСФСР имени М.И.Глинки, кавалер трёх орденов Ленина и многочисленных других наград СССР, Франции и других стран, всемирно известный композитор спустя 41 год после смерти стал объектом покушения создателей националистических мифов.

Среди других «культурных» новостей значится присвоение звания «Ганаровы паляшук» представителям промышленности, сельского хозяйства и культуры — церемония состоялась 24 сентября в рамках международного фестиваля этнокультурных традиций «Зов Полесья». Награждал деятелей лично министр культуры Белоруссии Борис Светлов, отметившийся летом на «Дне вышиванки».

На следующий день, 25 сентября в деревне Запрудье Воложинского района Минской области было организовано неоязыческое мероприятие «Богач», в ходе которого небезразличные и сознательные граждане славили персонажа пантеона древних славян Дажьбога (Дажджбога), проинформировал портал tut.by. Участники акции вместе с детьми водили хороводы, благодарили «мать-землю за хороший урожай» и в целом подтвердили мнение о том, какие ценности на самом деле лежат в «основах идеологии белорусского государства», и кого на самом деле следует благодарить за развитие и возрождение села.

Как сообщало ИА REGNUM, представители националистического движения в Белоруссии на протяжении многих лет проводят активную работу по поиску «белорусских корней» у мировых знаменитостей. Усилиями госагитпропа республики в «знаменитые земляки» были записаны представители разных народов, никогда не отождествлявших себя с белорусами — во всяком случае, в националистической трактовке этого понятия, сформировавшегося в начале XX века и культивируемого властями постсоветской республики.

Согласно широко растиражированным байкам, которые поддерживает «идеологическая вертикаль» республики, среди обладателей «белорусских корней значатся Христофор Колумб, Гийом Аполлинер, Евгений Евтушенко, Майкл Дуглас и многие другие. Тиражирование подобных мифов осуществляется в интересах русофобствующих националистов в Белоруссии, а также чиновничьей «идеологической вертикали», заимствующей у них идеи и символы, увлечённой синтезом новой идентичности белорусов.