Екатеринбург, 26 сентября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. В Свердловской области подозреваемому во взяточничестве начальнику отдела по выявлению налоговых преступлений в сфере строительства и транспорта управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального полицейского главка Максиму Касаткину предъявлено обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе СКР корреспонденту ИА REGNUM.

Павел Федотов. Взяточник

В следственном управлении уточнили, что проведённые совместно с оперативниками регионального УФСБ обыски в управлении по налоговым преступлениям ГУ МВД России по Свердловской области, проходили в рамках оперативно-розыскных мероприятий по возбуждённому ранее уголовному делу.

В пресс-службе полицейского главка уточнили, что подполковник Максим Касаткин был задержан сотрудниками ФСБ 12 августа при получении части взятки, в размере полумиллиона рублей от руководителя коммерческого предприятия через посредника. Всего за прекращение проверочных мероприятий в отношении фирмы, использовавший своё служебное положение высокопоставленный сотрудник полиции, намеревался получить два миллиона рублей. Впоследствии к расследованию дела подключились сотрудники подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области.

«В настоящее поданному факту Управлением по работе с личным составом полицейского главка проводится служебная проверка. По ее результатам, если вина подозреваемого подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к предусмотренной законом уголовной ответственности. Его непосредственных руководителей ожидает строгая дисциплинарная ответственность за упущения в воспитательной работе с личным составом», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Также было предъявлено обвинение участвовавшему в качестве посредника гражданину, сообщили в следственном комитете.