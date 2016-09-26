Депутат парламента Германии в багажнике провозил беженца
Берлин, 26 сентября, 2016, 17:18 — ИА Регнум. Против депутата немецкой партии «Левые» Дитера Дема проводится расследование, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Капут
Дем пытался в багажнике своего автомобиля перевезти африканского беженца из Италии в Германию.
Против депутата Бундестага начата доследственная проверка дела по подозрению в помощи при незаконном въезде, говорится в заявлении прокуратуры города Фульда (земля Гессен).
Из-за иммунитета парламентария президент Бундестага был проинформирован об инциденте. Дем, со своей стороны, подтвердил, что в отношении него ведётся расследование.