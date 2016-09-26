Москва, 26 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. По итогам распределения постов руководства комитетов в Госдуме VII созыва фракции «Справедливая Россия» получила три комитета: по финрынку, по информационной политике и по ЖКХ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил журналистам депутат Михаил Емельянов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

«Были учтены все предложения, которые наша фракция высказывала накануне, мы хотели, чтобы наши представители возглавили комитет по ЖКХ, комитет по финансовым рынкам и комитет по информационной политике. Все эти пожелания учтены, и эти комитеты возглавят представители «Справедливой России», — рассказал он.

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Комитет по ЖКХ возглавит Галина Хованская, «признанный авторитет в этой области», отметил депутат. «Комитет по финрынку возглавит Анатолий Аксаков, тоже сомнений в его профессионализме ни у кого нет, он зарекомендовал себя в этом качестве, уже много лет работая в Думе и не только в Думе, наконец, комитет по информационной политике возглавит Леонид Левин — тоже человек с большим опытом, который возглавлял этот комитет в предыдущем составе Думы», — пояснил Емельянов.

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«Мы удовлетворены началом переговоров, мы очень надеемся, что такая же конструктивная позиция сохранится и при обсуждении последующих вопросов на ближайшем заседании», — добавил парламентарий.