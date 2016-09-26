Москва, 26 сентября, 2016, 17:10 — ИА Регнум. По итогам проведенных консультаций и переговоров фракции ЛДПР в седьмом созыве Госдумы удалось увеличить количество комитетов, которые будут занимать представители фракции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва. ЛДПР

«На сегодняшний день представители фракции будут претендовать на 5 наиболее ключевых комитетов Госдумы VII созыва», — подчеркнул депутат. Прежде всего, на комитет Госдумы по международным делам.

«Не один созыв мы пытались получить комитет по международным, мы будем предлагать палате назначить Слуцкого Леонида Эдуардовича. Я благодарю коллег по Госдуме VII созыва — они поддержали наше предложение. Комитет по международным делам отныне будет возглавлять представитель фракции ЛДПР», — сказал Лебедев.

По кандидатурам глав других комитетов еще будут проведены дополнительные обсуждения во фракции, добавил парламентарий.

«Мы будем предлагать кандидата от фракции на должность комитета по промышленности, экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству — это новый комитет, который получился в результате слияния двух комитетов», — пояснил он.

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«Третий комитет — комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, четвертый — комитет по труду, социальной политике и делам и ветеранов, и пятый комитет — тот, где мы сохранили преемственность с предыдущим созывом — это комитет по культуре, спорту и делам молодежи», — отметил он.

В Госдуме VI созыва Леонид Слуцкий занимал пост руководителя комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками.