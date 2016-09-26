Калининград, 26 сентября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. В Калининграде второй раз за неделю осквернён памятник героям Великой Отечественной войны. Как сообщают «Вести Калининград», акт вандализма совершён на братской могиле, где захоронено более 30 воинов, погибших в апреле 1945 года при штурме Кёнигсберга.

vesti-kaliningrad.ru Акт вандализма на братской могиле в Калининграде

На обелиске и гранитной стеле неизвестный изобразил свастику, другую нацистскую символику, а также написал слова — «Азов» (нацистский батальон на Украине), «страна воров, страна ментов», «смерть жидам».

Братская могила, расположенная на улице Александра Невского в Калининграде, была отреставрирована в 2015 году. Обелиск выполнен из чёрного гранита, на котором высечена эпитафия и семь фамилий павших воинов. Среди захороненных — одна женщина Варвара Виденеева, погибшая 7 апреля 1945 года в возрасте 21 года.

Постановлением правительства Калининградской области братская могила советских воинов имеет статус объекта культурного наследия местного значения.

ИА REGNUM уточняет, что подобный акт вандализма был совершён 18 сентября на братской могиле, расположенный на улице Зощенко в Калининграде. Преступник также начертал свастику и экстремистские лозунги.

Обращает внимание то, что оба преступления совершены в одном микрорайоне Калининграда (см.карту), расстояние между памятниками — не более 2 км.

yandex.ru/maps Месторасположение двух осквернённых братских могил в Калининграде

В прокуратуре Калининградской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что по обоим эпизодам проводится проверка. «По результатам проверок при наличии достаточных оснований будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела», — сказали в ведомстве.