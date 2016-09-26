Самара, 26 сентября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Самыми востребованными на XVIII Поволжской агропромышленной выставке стали продукты питания. Население закупило около 17 т мяса и мясопродуктов, более 2 т молока и молокопродуктов, около 2 т рыбы, свыше 140 т картофеля, более 60 т овощей, 2 т фруктов, 4,5 т меда и более 10 тонн арбузов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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В 2016 году на агровыставку в Самарскую область съехались 500 предприятий и организаций АПК, фермерских хозяйств, НИИ, производителей сельхозяйственной техники, удобрений, комбикормов, средств защиты растений, инвестиционных и страховых компаний из 22 субъектов Российской Федерации. В выставке приняли участие 66 машиностроительных организаций и предприятий ряда регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Пищевая и перерабатывающая промышленность была представлена более 60 предприятиями региона и более чем 350 видами продуктов питания (хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные, молочные и рыбные продукты, алкогольные и безалкогольные напитки). А также выставлены сельскохозяйственные животные различных видов и пород, в том числе крупный рогатый скот молочного и мясного направления, свиньи, овцы, козы, птица, кролики, лошади.

По данным облправительства, за два дня работы выставку посетило порядка 100 тыс. гостей. По итогам мероприятия состоялось награждение участников. Гран-При XVIII Поволжской агропромышленной выставки получили все 27 муниципальных образований Самарской области, участникам выставки было вручено 260 золотых и 54 серебряных медалей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за годы проведения агропромышленная выставка в Самарском регионе получила высокий авторитет как на общероссийском уровне, так и среди участников ближнего и дальнего зарубежья. В 2015 году главному сельскохозяйственному событию области был присвоен статус мероприятия федерального значения.