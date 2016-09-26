Ярославль, 26 сентября, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Основные приоритеты развития сельского хозяйства Ярославской области будут обозначены в ходе международной выставки «Золотая осень» в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал и.о. председателя правительства Ярославской области, курирующий сельскохозяйственный блок, Валерий Холодов.

ru.torange.biz Пшеничное поле

«Правительство поставило задачу определить приоритеты развития сельского хозяйства. В Москве впервые будет проходить международная выставка «Золотая осень», в ходе которой мы публично обозначим основные направления развития для Ярославской губернии. Основная же задача — реконструкция, модернизация и привлечение новых инвестиций с точки зрения бюджетной эффективности. Это означает, что на каждый вложенный бюджетный рубль мы смогли привлечь от 2 до 17 рублей небюджетных. Бюджет Ярославской губернии далеко не донорский, поэтому основная задача для предприятий любого уровня, от крестьянско-фермерского хозяйства до крупного сельскохозяйственного комплекса — это увеличение доходности, увеличение производства», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Валерий Холодов.

В планах руководителя сельскохозяйственного блока правительства Ярославской области — расширение объемов продукции ярославских производителей на региональном рынке. Кроме того, отмечает Валерий Холодов, необходимо осваивать и новые рынки сбыта.

«Включая такие регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Дальний Восток. Мы понимаем, что продвижение продукции — это также работа над новыми брендами, новыми предложениями. И я разбираюсь, почему у нас на сегодняшний день осваивается всего 50% пахотных земель, почему у региона с огромным количеством водных объектов столь низкие показатели по аква-культурам, несмотря на то, что эти задачи ставит и Президент, и Минсельхоз РФ. Будем и над этой тематикой работать плотно и усердно», — подчеркнул Валерий Холодов.

При этом, по мнению зампреда правительства Ярославской области, импульс развитию сельского хозяйства региона придаст федеральное финансирование. В рамках этой работы также необходимо доработать на федеральном уровне программу развития льноводства, уточняет Валерий Холодов.

«Развиваться должны все предприятия — от малых до крупных форм хозяйствования. Потому что это — залог развития сельских территорий. Мы на практике Московской области убедились: сильна сельская экономика — сильна экономика региона», — резюмировал Валерий Холодов.