Москва, 26 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Представители фракции КПРФ возглавят пять комитетов из 26 комитетов Госдумы VII созыва, в течение двух-трех дней фракция будет готова назвать фамилии своих претендентов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября, об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов по итогам межфракционного совещания.

Pratheesh Prakash Коммунистическая партия

Прежде всего, кандидат от КПРФ возглавит комитет Госдумы по делам СНГ. «Мы принципиально выступали за возрождение Евразийского пространства, выступила, чтобы восстановились связи с родной Белоруссией, чтобы решить проблемы на Украине и все сделать, чтобы нынешние санкции, НАТОвский каток, который накатывается на наши страны, имел бы больший противовес», — отметил депутат.

Кандидат от КПРФ возглавит комитет по делам общественных организаций и религиозных объединений. «У нас есть редкий опыт работы на этом направлении, грамотные люди, которые давно занимаются этими проблемами», — указал он.

Также КПРФ отойдет и комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. «Мы возглавим этот комитет, потому что у нас готов целый ряд законов, связанных с поддержкой семьи, образования, здравоохранения в целом, в том числе и в качестве новой пенсионной реформы», — пояснил коммунист.

КПРФ перешел и комитет Госдумы по аграрным вопросам. «По аграрной политике мы подготовили целый пакет материалов. Мы готовы не только предложить пакет законов, но и, возглавив комитет, попытаться провести те решения, которые действительно гарантируют нашей стране продовольственную безопасность», — заверил Зюганов.

Наконец, представитель от КПРФ возглавит комитет Госдумы по региональной политике. «У нас регионы все закредитованы, за них некому голову поднять, Дальний Восток — наша стратегическая задача. У нас есть реальные предложения, которые можно вносить в работу Думы с первых дней ее заседания», — привел аргументы Зюганов.

Следующее межфракционное заседание состоится 26 сентября.