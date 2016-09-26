Калуга, 26 сентября, 2016, 17:04 — ИА Регнум.



Маршал Жуков

Имя четырежды Героя Советского Союза Маршала Советского Союза Г.К. Жукова в преддверии 120-летия со дня рождения полководца присвоено премии правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи», сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM, по материалам заседания регионального организационного комитета «Победа».

В рамках подготовки к празднованию юбилея уроженца калужской земли, маршала Георгия Жукова в регионе пройдут VI областная военно-историческая конференция школьников, посвященная событиям Великой Отечественной войны, ХV соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи и «Жуковские чтения». В ноябре в Калуге состоится тожественное собрание, посвящённое 120-й годовщине со дня рождения Г.К. Жукова.

Напомним, премия правительства Калужской области «За успехи в патриотическом воспитании детей и молодежи» была учреждена в 2008 году. За 8 лет премию получили 40 человек.