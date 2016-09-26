Рига, 26 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Исследователи Балтийского моря призывают тщательно выбирать рыбу для употребления в пищу, так как уровень токсичной загрязненности части выловленного лосося, а также сельди и трески чрезвычайно высок, сообщает портал Skaties.lv.

rohrspatz Выловленная сельдь

На прошедшей в Риге конференции исследователей моря и океана, в которой приняли участие около 800 специалистов со всего мира, эксперты заявили, что жители Латвии сами продолжают губить Балтийское море. Так, необдуманно выбранная бытовая химия и косметика, попадая в канализацию, создают в море кислородное голодание.

Как заявляют эксперты, если подвергнуть анализу часть рыбы в Балтийском море, то результаты были бы настолько плачевны, что последовал бы запрет на торговлю. К примеру, загрязненность сельди в Балтийском море в пять раз превышает загрязненность этой рыбы в Атлантическом океане.

Загрязнение накапливается в печени рыбы, поэтому людям стоит задуматься, действительно ли они хотят отведать такой деликатес, как печень трески. «В Дании нам сказано — нельзя есть лосось тяжелее пяти килограммов. Чем больше рыба, тем больше в ней диоксина», — отмечает исследователь датского института DTU Aqua Мари Сторра-Паулсен.

В свою очередь член правления Общества инспекторов среды Феликс Клагиш заявила, что причин загрязнения Балтийского моря много, прежде всего, это сброс в его воды различных видов отходов. По его словам, в последние годы появилась и еще одна серьезная проблема — микропластмасса, которая содержится в косметических средствах, в частности, в пене для бритья.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2015 года, шведский национальный транслятор «Радио Швеция» сообщал, что рыба из Балтийского моря, а также внутренних водоемов страны — озер Венерн и Веттерн может содержать слишком много опасного для здоровья диоксина.

В последние годы продажа рыбы из Швеции в страны Европейского Союза приостановлена из-за содержания диоксина, который превышает установленную норму в 6,5 пикограмма на 1 грамм веса рыбы.

В Швеции можно продавать рыбу с переизбытком диоксина, но только для внутреннего рынка. Однако женщины в детородном возрасте, отмечает шведский транслятор, дети и подростки не должны есть ее чаще, чем два раза в год. Остальным желательно есть жирные сорта лососевых рыб не чаще раза в неделю.

Исследования показывают, что даже в низких дозах диоксин может приводить к таким последствиям, как низкий вес новорожденных, ухудшение фертильности и диабет.