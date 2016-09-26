Москва, 26 сентября, 2016, 17:20 — ИА Регнум. Докторская диссертация министра культуры России Владимира Мединского — сугубо пропагандистская работа, которая не выдерживает критики даже по формальным основаниям. Об этом 26 сентября заявил историк, сопредседатель Центрального совета Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность» Павел Кудюкин, комментируя вновь разгоревшийся скандал вокруг диссертации главы Минкульта.

Илья Репин. Арест пропагандиста. 1878

«Вообще, формально говоря, докторская диссертация Мединского — источниковедческая. Постановка вопроса — достоверность сведений западных авторов. Сразу сугубо формальный, но важный момент: в хороших вузах даже дипломная работа должна использовать источники на языке оригинала. Господин Мединский работал исключительно с русскими переводами, притом часто устаревшими. Даже по этому формальному основанию, это уже не серьезная научная работа», — заявил Кудюкин.

Однако даже, если отбросить этот критерий и обратить внимание на саму аргументацию, которую приводит Мединский в защиту своих положений, диссертация продолжает вызывать множество нареканий, указал историк:

«У него есть презумпция предвзятости западных источников. На самом деле любые источники — по крайней мере нарративные, описательные, авторские — всегда предвзяты. Любой человек, описывая что-то, исходит из каких-то установок, предрассудков, и это неизбежная черта любого нарративного источника. Но у него (Мединского) позиция такая, что все авторы только лишь и хотят очернить, опорочить и так далее».

«На самом деле это не научная, а сугубо пропагандистская работа в форме докторской диссертации. Ничуть не более научная, чем его (Мединского) книга «Мифы о России», — указал Кудюкин.

Между тем, тот факт, что подобная работа была защищена, указывает на действительно серьезную проблему в российском образовании, заметил эксперт:

«В академическом сообществе, в западном понимании этого слова, включая высшую школу, появилось достаточно много людей, которые достаточно пренебрежительно относятся к этическим нормам, к своей и окружающих репутациям».

«Отсюда и списанные диссертации, эти пресловутые «фабрики диссертаций», и уж тем более такие вот халтурные диссертации. Во многих таких случаях членам диссертационного совета было понятно, что человек даже не сам (свою работу) писал», — пояснил Кудюкин.

«Мединский здесь не первый и не последний. Думаю, что докторские диссертации Зюганова или Жириновского по научному уровню ничуть не выше», — считает он.

Если же говорить о том факте, что люди с диссертациями такого уровня занимают важные посты, то «данный вопрос с диссертациями вообще никак не связан», заметил историк.

«Занимают посты по принципу преданности режиму и лично президенту, не более того. При этом закрываются глаза на что угодно, и я уже не говорю про халтурные диссертации», — заключил он.

Отметим, что Диссертационный совет Уральского федерального университета намерен рассмотреть 4 октября заявление о лишении министра культуры России Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук в связи с его докторской диссертацией на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII вв.» по специальности «Отечественная история».

25 апреля с заявлением в Миноборнауки о лишении министра культуры учёной степени обратились профессор Рязанского государственного университета имени Сергея Есенина, доктор исторических наук Вячеслав Козляков, профессор РГГУ, доктор исторических наук Константин Ерусалимский и эксперт сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий. По их мнению, работа министра культуры носит ненаучный, а местами и «прямо абсурдный» характер.