Москва, 26 сентября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Московская полиция объявила план «Перехват» в Южном, Юго-Западном и Центральном административных округах столицы, для поимки свадебного кортежа, который грубо нарушил правила дорожного движения. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

sabrina176 Свадебный автомобиль

Сообщается, что свадебный кортеж перекрыл три полосы и грубо нарушил ПДД. Машины кортежа следуют со стороны Севастопольского проспекта. Во главе едет автомобиль Rolls-Royce, по бокам — два Range Rover.

Напомним, недавно в столице другой свадебный кортеж устроил стрельбу. Полиция задержала этот свадебный кортеж и лиц, открывших стрельбу.