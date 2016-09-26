Красногорск, 26 сентября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В ходе подведения итогов выборов депутатов Госдумы и Мособлдумы, прошедших в Московской области 18 сентября 2016 года, недействительными были признаны более 68 тысяч бюллетеней. По мнению президента Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгия Федорова, такая цифра типична для большинства избирательных кампаний, однако при той явке, которую показала Московская область, число испорченных бюллетеней оказывается существенным, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dan Taylr Бюллетени

«Надо посмотреть, почему эти бюллетени были недействительны. Может их испортил кто-то, а может их просто кто-то неправильно заполнил. Но, в целом, эта цифра довольно-таки серьезная, учитывая явку, и то, что в Подмосковье много людей не пришло на выборы. Цифра эта большая, хотя, если смотреть с точки зрения общей статистики, то она примерно одинакова везде. Несколько процентов всегда так себя ведут», — пояснил Федоров.

Он также отметил, что причиной, по которой избиратели могут намеренно испортить лист для голосования, может быть их желание таким образом обозначить отсутствие альтернативы среди кандидатов и свое недовольство сложившейся экономической и социальной ситуацией в регионе.

«Ситуация очень трудная в экономической сфере, многие не видят своих представителей в парламенте, не видят за кого голосовать, доминирование партии «Единая Россия», общее недовольство, отсутствие графы «против всех». Вот люди таким образом хотели изъявить свою позицию», — заключил Федоров.

Напомним, как в ходе пресс-конференции заявила председатель Мособлизбиркома Ирина Коновалова, недействительными, по закону, считаются бюллетени, в которых стоит более одной галочки, галочка проставлена мимо соответствующего имени кандидата квадрата, либо на бюллетени присутствует некая посторонняя надпись.

«Наверное, на 3−35, тысячи участков — не сильно большая количество, но в ряде муниципальных кампаний эти голоса бы кому-то в плюс хорошо бы сыграли. С этой категорией избирателей, действительно, работать нужно именно политическим партиям, кандидатам и доказывать, что выборы — нужный процесс и, если вы не выберите, то потом не на кого пенять будет», — заявила Коновалова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по окончательным итогам Единого дня голосования, в Подмосковье на выборах в Госдуму явка составила 38,23%, а в Мосблдуму — 37,7%. Выборы признаны состоявшимися.