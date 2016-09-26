Чебоксары, 26 сентября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В Чувашии урожай зерна больше по сравнению с прошлым годом, при этом республика значительно отстаёт по уборке картофеля. По состоянию на 26 сентября, намолочено 637,9 тыс. тонн зерна, что на 12% выше по сравнению с 2015 годом (569,4 тыс. тонн). Копка картофеля продолжается: убрано менее половины. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

cap.ru Чувашия не спешит с уборкой картофеля

Картофель убран с площади 3,9 тыс. га, что составляет 42,3% к посевной площади (на аналогичную дату прошлого года — 9,1 тыс. га, или 92,4%). Уборка картофеля завершается в Красночетайском (95,2% к площади) и Шемуршинском (94,8%) районах. В остальных муниципалитетах, за исключением Яльчикского района (64%), убрано менее 60% картофеля. Аутсайдерами являются Чебоксарский (убрано 20,2% к площади) и Комсомольский (26,5%) районы.

Валовой сбор второго «хлеба» в Чувашии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом снизился в 2,7 раза и составил 71,66 тыс. тонн (на 26 сентября 2015 года — 197,5 тыс. тонн). Урожайность также упала с 216,3 ц/га до 183,4 ц/га.

Овощи убраны с площади 343 га, валовой сбор составил 6,7 тыс. тонн при урожайности 195 ц/га. Отметим, что на аналогичную дату прошлого года валовой сбор составлял 9,1 тыс. тонн, урожайность — 197 ц/га.

Сев озимых зерновых культур проведен на площади 93,7 тыс. га, или 93,7% от запланированного. Плановые показатели сева озимых зерновых культур выполнены в 12 районах из 21.