Иваново, 26 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В Ивановской области убрано более 90% зерновых культур. Площадь сбора урожая составила 62 тыс. га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Алексей Саврасов. Рожь. 1881

По информации ведомства, урожайность составила около 22 ц/га. Уборку зерновых на плановых площадях завершили в Савинском, Фурмановском и Лежневском районах.

Картофель убран с площади 1 тысяча га (67% к плану) при урожайности 214 ц/га, овощи — со 120 га (37% к плану) при урожайности 309 ц/га. Посеяно озимых более 19 тыс. га, в том числе пшеницы — более 15 тыс. га, ржи — более 3 тыс. га. Скошено более 76 тыс. га кормовых угодий. Заготовлено более 270 тыс. тонн силоса, порядка 21 тыс. тонн сенажа, 50 тыс. тонн сена.