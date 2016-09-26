Хиросима, Япония, 26 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. В японском скоростном поезде «Синкансэн» один из пассажиров заметил на подлокотнике у другого обвившуюся змею, из-за которой пришлось сделать вынужденную остановку, передаёт The Associated Press.

skeeze Питон

Никто из пассажиров не пострадал.

Машинист поезда говорит, что сидевший в резервированном кресле пассажир 50 минут не замечал, что у него под рукой находится питон, пока другой человек позади него не увидел и не проинформировал кондуктора.

Суперскоростной поезд сделал незапланированную остановку на станции Хамаматсу, и в течение минуты полиция вывела змею из вагона.

На запланированную конечную остановку Хиросима поезд прибыл вовремя.