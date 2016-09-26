Владикавказ, 26 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. До конца 2016 года в Северной Осетии объединятся три частных института, чтобы продолжить подготовку специалистов по различным направлениям. Как сообщает 26 сентября корреспондент ИА REGNUM, вузы вынуждены пойти на реорганизацию, чтобы сохранить кадры, финансовые средства и создать единое региональное высшее учебное заведение.

Jirka Matousek Студенты ВУЗа

«Я, 18 лет проработала в негосударственном вузе, но не могу сказать, что у нас были другие требования к подготовке студентов. Для частного вуза чтобы выжить на фоне большой конкуренции с государственными учебными заведениями, есть одно условие — это качественная подготовка специалистов. Тенденция, которая наблюдается по сокращению вузов за последние годы, имеет под собой серьезное основание. В 90-е годы в стране было открыто множество вузов, в таком количестве они сегодня и не нужны.

В Северной Осетии руководители частных учебных заведений поняли это и без вмешательства федерального центра решили объединиться, чтобы создать единый негосударственный вуз, который будет на достойном уровне осуществлять подготовку необходимых специалистов в востребованном количестве. На мой взгляд, это правильное направление дальнейшего учебного процесса», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM временно исполняющая обязанности министра образования и науки Северной Осетии Зита Салбиева.

Отметим, что в РСО-Алания решили объединиться «Владикавказский институт управления», «Владикавказский институт экономики, управления и права» и «Владикавказский институт моды». В настоящее время в регионе функционирую пять государственных и три негосударственных вуза, а также четыре филиала федеральных учебных заведений.