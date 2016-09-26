Москва, 26 сентября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Власти Украины в ситуации с гибелью Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, ведут себя так же, как после катастрофы российского пассажирского самолета Ту-154 в 2001 году над Черным морем. Об этом сегодня, 26 сентября, заявил на пресс-конференции, посвященной первичным данным о воздушной обстановке в районе катастрофы MH17, официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Konstantin von Wedelstaedt Ту-154М авиакомпании «Сибирь», идентичный разбившемуся

Он напомнил, что в обоих случаях украинские власти, несмотря на запросы как России, так и других стран, а также родственников погибших, до сегодняшнего дня так и не обнародовали информацию о расположении своих расчетов зенитно-ракетных комплексов «Бук» в день катастроф, а также переговоры диспетчеров, военных и данные об активности своих РЛС, систем ПВО и показания свидетелей.

Киев всячески уклоняется от предоставления этих данных и манипулирует ходом расследования, направляя его по ложному следу.

На пресс-конференции также выступили — заместитель главного конструктора трассового радиолокационного комплекса «Утёс-Т» НПО «Лианозовский электромеханический завод» (входит в состав концерна ВКО «Алмаз-Антей») Виктор Мещеряков и начальник радиотехнических войск ВКС России Андрей Кобан.

Они представили первичные радиолокационные данные, полученные с российских РЛС в Ростовской области. Из этих данных следует, что ракета, уничтожившая Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, была выпущена с территории, подконтрольной киевским силовикам. Кроме того, в день гибели лайнера, в районе крушения отмечалась работа РЛС Украины.

При этом российские РЛС не фиксировали других сторонних объектов в районе крушения, которые могли бы привести к авиакатастрофе.

Всю информацию, представленную на сегодняшней пресс-конференции, российские военные передадут Нидерландам, которые возглавляют расследование причин крушения MH17.

Напомним, Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года в разгар боевых действий. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Российский пассажирский самолет Ту-154М, выполнявший рейс из Тель-Авива в Новосибирск, был сбит над Черным морем в октябре 2001 года. Тогда погибли 78 человек. По итогам расследования Межгосударственного авиационного комитета (МАК) было установлено, что самолет был непреднамеренно сбит украинской зенитной ракетой С-200, которая была запущена в рамках, проводившихся совместно с Черноморским флотом России на Крымском полуострове военных учений.