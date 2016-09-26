Цхинвал, 26 сентября, 2016, 16:44 — ИА Регнум. Сотрудники Комитета госбезопасности Южной Осетии задержали гражданина Таджикистана, который по информации органов госбезопасности, занимался вербовкой трудовых мигрантов из Средней Азии в ряды экстремистской группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вербовка

Как сообщили в пресс-службе КГБ, гражданина Таджикистана Умарджона Исмонова задержали 17 сентября по подозрению в организации деятельности экстремистской направленности.

«Среди трудовых мигрантов из Средней Азии он проводил вербовочную агитацию по их вовлечению в ряды экстремистов. Кроме того, с использованием югоосетинского сотового оператора «Мегафон» через применяемый исламскими экстремистами интернет-сервис «ZELLO» он занимался пропагандой идеологии запрещенной в России радикальной организации «Исламское государство», — отметили в КГБ.

Исмонов намеревался незаконно транзитом через территорию Грузии и Турции проникнуть в Сирию для участия в войне против законного сирийского правительства.

Исмонов сегодня был экстрадирован в Российскую Федерацию для последующей передачи Таджикистану.

По информации Управления иммиграционного контроля МВД РЮО, на строительных объектах в Южной Осетии задействованы более 900 трудовых мигрантов. В основном, это граждане Таджикистана, Азербайджана, Туркмении.