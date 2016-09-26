Рига, 26 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В недавно опубликованном исследовании Всемирной организации здравоохранения говорится, что Латвия на первом месте в ЕС по числу вновь обнаруженных случаев СПИДа и на втором по числу случаев ВИЧ в последней стадии на 100 тыс. населения, сообщает портал Rus.delfi.lv.

IES Ben al Jatib Символ борьбы со СПИДом

«Ситуация у нас в стране, к сожалению, драматическая», — так прокомментировала показатели представитель Латвийского центра инфектологии Инга Янушкевича.

В целом в Европе заболеваемость СПИДом и ВИЧ падает, а в Восточной Европе, в том числе в Латвии, растет. Крупнейший очаг инфекции — в Риге, где болеет каждый двухсотый человек, и в Юрмале, где болеет каждый трехсотый.

В то же время количество проведенных тестов за последние десять лет уменьшилось на 25 тысяч. Половина заболевших о своем заражении не знали. Изменились и пути заражения — чаще стали инфецироваться гетеросексуалы, а люди с наркозависимостью реже.

По состоянию на осень 2015 года в Латвии было зарегистрировано 6117 пациентов с ВИЧ, но реальное число зараженных латвийцев гораздо больше, так как первые симптомы схожи с проявлениями других заболеваний.

Напомним, ежегодно в Латвии регистрируется по 200−230 новых случаев заражения ВИЧ. Лечение одного пациента ежемесячно обходится государству от 350 до 7000−8000 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, руководитель отдела здоровья среды департамента общественного здоровья Минздрава Яна Фелдмане заявила, что в Латвии из 6000 пациентов c ВИЧ специфическое лечение получают около 1000 человек.

Низкий уровень лечения связан с тем, что в Латвии, в отличие от других стран ЕС, лечение начинается в поздней стадии — пациенты ходят к врачу, которые отслеживают их состояние до момента, пока оно не будет соответствовать определенным критериям, позволяющим начать лечение.