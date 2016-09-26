Ярославль, 26 сентября, 2016, 16:34 — ИА Регнум. В Ярославле арестовано имущество крупной кондитерской компании, имеющей филиалы в разных регионах России. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Ярославской области, руководство организации не расплатилось с банком по многомиллионному кредиту.

OpenClipart-Vectors Кредитная нагрузка

По неофициальной информации речь идёт о ярославском филиале компании «Джентри».

Сумма долга превысила 37 миллионов рублей, уточнили в службе судебных приставов. Долг был взыскан в судебном порядке. В рамках исполнительного производства приставы применили меры принудительного взыскания средств. В результате на имущество фирмы был наложен арест. Под взыскание попали жилые дома, административные здания, складские помещения, земельные участки.

«В случае, если должник не оплатит имеющуюся задолженность, арестованное имущество будет передано на реализацию в специально уполномоченную организацию», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Ярославской области.