Вильнюс, 26 сентября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Часть уехавших за границу литовцев не намерены возвращаться в родную страну. Они также не намерены голосовать на приближающихся выборах в Сейм, сообщает новостная служба телеканала LNK. Центральная избирательная комиссия Литвы подсчитывает, что, по сравнению с прошлыми парламентскими выборами, до сих пор на голосование зарегистрировалась 1/5 эмигрантов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Зарубежные общины, в которых проживает больше всего литовцев, разочарованы. Якобы, политическая ситуация в Литве точно не повысит активность голосующих эмигрантов за границей.

«Я еще раз благодарю либералов, которые на самом деле ничего не делают для того, чтобы это наше число выросло и цели реализовались, и когда я читаю прессу и все эти сказки, то думаю, что нельзя делать из избирателей дураков, но сказки продолжаются, а когда речь заходит о господине Элигиюсе Масюлисе (экс-глава либералов, попавший в коррупционный скандал — прим. ИА REGNUM ), то делается смешно. И, конечно, я бы сейчас не хотела быть политологом, но у либералов был большой потенциал среди иностранных литовцев», — сказала президент всемирного сообщества литовцев Даля Хенке.

На прошлых выборах в Сейм на голосование зарегистрировались около 17 тыс. эмигрантов из Литвы, проголосовали 13 тыс. По словам зарубежных сообществ, некоторые эмигранты могли передумать. А некоторые могли быть просто лишены возможности проголосовать, так как избирательные бюллетени были отправлены им по почте слишком поздно.

В этом году литовские политики впервые за границей будут принимать участие в дебатах. Одни уже прошли в Брюсселе, за дискуссией по телемосту могли наблюдать эмигранты в Вашингтоне. Дебаты должны состояться и в других столицах, в которых живут немалые литовские общины.

Немного сократившееся, но все равно самое большое число желающих проголосовать — в Великобритании. Председательница общины эмигрантов надеется, что это число еще увеличится. Но она согласна с тем, что большая часть голосовать не пойдет, так как политики слишком поздно стали заботиться об эмигрантах.

С 1990 года из Литвы на Запад эмигрировало порядка 900 тыс. жителей. Сейчас в Литве зарегистрировано 2,8 млн жителей.