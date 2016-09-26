Москва, 26 сентября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Председатель Госдумы VI созыва Сергей Нарышкин, который с 5 октября решением главы государства возглавит Службу внешней разведки, обратился к жителям Ленинградской области, жители которой 18 сентября вновь избрали его в новый состав российского парламента. Текст обращения уходящего спикера 26 сентября опубликовал официальный сайт Госдумы.

lenobl.ru Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин объяснил избирателям, что предложение президента России возглавить СВР стало для него большой честью и знаком высокого доверия, а также возможностью «послужить нашей стране на стратегически важном направлении».

Однако обещания, которые давал Нарышкин жителям Ленобласти в ходе предвыборной кампании, не будут забыты. «Я попросил коллег, избранных в Государственную Думу, продолжить работу, которую я вёл в Ленинградской области в качестве депутата», — сообщил спикер Госдумы прежнего созыва.

Он выразил уверенность, что думцы нового призыва «обладают опытом, волей, знаниями, чтобы реализовать всё задуманное, всё то, что мы с вами обсуждали в ходе избирательной кампании».

Кроме того, Сергей Нарышкин подчеркнул, что «Ленинградская область была, есть и будет родной для меня землёй, где живут и работают дорогие мне люди», и еще раз поблагодарил избирателей за оказанное ему на выборах доверие.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Нарышкин 18 сентября победил на выборах в Госдуму в Кингисеппском округе №112, набрав 52,49% голосов — за него проголосовали почти 100 тысяч человек. Однако 22 сентября президент России Владимир Путин сообщил, что назначил Сергея Нарышкина главой Службы внешней разведки. Владимир Путин извинился перед избирателями Ленобласти за то, что Нарышкин из-за назначения директором СВР не сможет стать депутатом нижней палаты парламента.

Допвыборы в Госдуму по Кингисеппскому округу Ленобласти, от которого был избран Нарышкин, состоятся уже в следующем году, в Единый день голосования.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее пообещал, что на время отсутствия своего депутата проблемы этого округа будут курировать другие избранные в Думу от Ленобласти представители партии «Единая Россия».