Петрозаводск, 26 сентября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении бывшего директора государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №4» Елены Бугаевой отправлено в суд. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 26 сентября, в пресс-службе прокуратуры республики, прокурор Кемского района утвердил обвинительное заключение.

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Бугаева обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 286 («Превышение должностных полномочий, то есть совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организации, охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия») УК РФ. По версии следствия, в апреле 2016 года Бугаева в присутствии детей нанесла несовершеннолетней воспитаннице удар резиновым тапком по лицу.

В ходе расследования было также установлено, что в период с 1 сентября 2014 года по 28 февраля 2015 года, являясь заместителем директора детского дома по учебно-воспитательной работе, Бугаева нанесла одной из воспитанниц не менее двух ударов ногой в область живота.

Уголовное дело направлено в Кемский городской суд для рассмотрения по существу.