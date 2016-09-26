Нальчик, 26 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии за восемь месяцев текущего года выявлено 755 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их употреблением. Сотрудники правопорядка изъяли более 58 кг наркотических веществ, из них 1,5 кг сильнодействующих.

fatbwoy Наркотики

Об этом в ходе заседания антинаркотической комиссии при главе КБР доложил руководитель МВД по региону Игорь Ромашкин, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в ведомстве. В настоящее время уже завершено расследование 18 преступлений, совершенных организованными преступными группами.

При проведении свыше 700 профилактических мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией, были выявлены и поставлены на внутриведомственный учет 152 подростка, совершивших различные правонарушения. За немедицинское потребление наркотических средств в МВД поставлены на учет девять несовершеннолетних.

По словам исполняющего обязанности министра здравоохранения КБР Алима Асанова, в 1 полугодии 2016 года на диспансерном учёте по наркомании с токсикоманией состояло 976 человек, в том числе 98 женщин. Количество состоящих на учёте по сравнению с прошлым годом снизилось на 7,3%. Более 73% страдают опийной наркоманией, 14,6% — гашишной.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Кабардино-Балкарии был раскрыт ряд резонансных уголовных дел, связанных с оборотом наркотиков. Так, в марте были задержаны члены преступной группы, которые организовали поставку героина из Москвы и реализовывали его в маршрутных такси Нальчика. Двое задержанных участников банды были водителями «маршруток». Они сбывали наркотики прямо по пути следования автобуса. Злоумышленники и сами употребляли героин, в том числе на работе.

В мае в Нальчике был задержан гражданин одной из среднеазиатских республик с большой партией героина. У 25-летнего мужчины было изъято более одного килограмма наркотика.

Напомним, в прошлом году Кабардино-Балкария оказалась в числе регионов РФ, которые захлестнула волна распространения смертельно опасного наркотика — дезоморфина. По словам руководителяУФСКН РФ по КБР Олега Сокурова, в регионе появились так называемые дезоморфиновые притоны. Среди вопиющих случаев — факт употребления дезоморфина в подвале детского сада разнорабочим дошкольного учреждения, который стоял на учете в наркодиспансере с 2001 года.