Москва, 26 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Между Москвой и Лондоном в ближайшие 15 лет могут запустить сверхскоростной вакуумный поезд Hyperloop. Об этом сообщил глава компании Summa Group Зиявуддин Магомедов в интервью The Financial Times.

werner22brigitte Поезд

Проект Hyperloop представляет собой поезд, который перемещается внутри вакуумной трубы: благодаря отсутствию сопротивления скорость состава может достигать 1200 км/ч.

Магомедов считает, что данный вид транспорта позволит преодолевать расстояние между двумя мировыми столицами за два с половиной часа.

При этом бизнесмен отметил, что несмотря на сложности с «внедрением технологий» в РФ, он верит в скорый запуск проекта.

Подробности плана Магомедов не сообщил.