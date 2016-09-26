СМИ: Сверхскоростной поезд может «связать» Москву и Лондон
Москва, 26 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Между Москвой и Лондоном в ближайшие 15 лет могут запустить сверхскоростной вакуумный поезд Hyperloop. Об этом сообщил глава компании Summa Group Зиявуддин Магомедов в интервью The Financial Times.
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Поезд
Проект Hyperloop представляет собой поезд, который перемещается внутри вакуумной трубы: благодаря отсутствию сопротивления скорость состава может достигать 1200 км/ч.
Магомедов считает, что данный вид транспорта позволит преодолевать расстояние между двумя мировыми столицами за два с половиной часа.
При этом бизнесмен отметил, что несмотря на сложности с «внедрением технологий» в РФ, он верит в скорый запуск проекта.
Подробности плана Магомедов не сообщил.